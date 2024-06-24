شكرا لقرائتكم خبر تحالف مدني يقاوم تفكيك السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترى الدبلوماسية البريطانية روزاليندا مارسدن أن الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تنم عن أي دلالة على أنها في طريقها للتوقف، وسط انتهاكات خطيرة من الجانبين لحقوق الإنسان ضد المدنيين وتزايد عدد العناصر الخارجية التي تؤجج الحرب.

وحذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية، حيث إن ملايين السودانيين يعانون فعلا من المجاعة أو على وشك التعرض لذلك، ومع تصعيد القتال والعنف العرقي خاصة في دارفور، ليس من المرجح أن يستطيع أي من الطرفين تحقيق انتصار حاسم، مما يمكن أن يؤدي إلى صراع مطول والتقسيم الفعلي للبلاد.

وتقول مارسدن الزميلة في برنامج أفريقيا بمعهد الشؤون الملكية البريطاني( تشاتام هاوس) إنه في الوقت الحالي يتمثل الضوء المشرق بالنسبة للمدنيين السودانيين في غرف لمواجهة الطوارىء يديرها الشباب وغيرهم ممن يقدمون العون في الخطوط الأمامية والذين يضحون بأرواحهم لمساعدة مجتمعاتهم.

وتضيف في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس أن السودان يحتاج بصورة ملحة في الوقت نفسه إلى بديل للأطراف المتحاربة ومؤيديها- كيان مدني يعتمد عليه ويمثل الجميع على نطاق واسع، يضع رؤية للسلام، ويضغط لإنهاء الحرب ويقدم للمجتمع الدولي نقطة ارتباط بديلة.