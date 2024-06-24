شكرا لقرائتكم خبر البحرين وإيران تقتربان من إعادة العلاقات بعد 8 سنوات قطيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت طهران والمنامة على الشروع في مفاوضات حول كيفية استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ 8 أعوام، وفق ما أعلنت، وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء الإعلان على هامش زيارة نادرة لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى طهران للمشاركة في منتدى «حوار التعاون الآسيوي».

وذكرت وزارة الخارجية أنه خلال لقاء مع نظيره الإيراني علي باقري، «اتفق الطرفان على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين

لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما».

وبعد الاتفاق السعودي بوساطة الصين ومن ثم عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل مع الإمارات، العام الماضي، ظلت البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لها علاقات رسمية بإيران.