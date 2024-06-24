طائرات مجهولة تضرب الحدود السورية العراقية

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وتحدث المرصد، ومقره بريطانيا، عن انفجار ضخم، وقال إنه سمع صوت تحليق طائرات في الوقت نفسه في بلد السكرية بريف البوكمال، على الحدود السورية العراقية.
وأكد رئيس المرصد رامي عبد الرحمن، إن المنطقة تخضع بشكل أساس لسيطرة الميليشيات الإيرانية، وأفادت مصادر محلية بأن قصفا جويا أمريكيا استهدف قافلة سيارات في بلدة السكرية على الحدود السورية العراقية.
وقالت المصادر، إن النيران اندلعت في عدد من السيارات. كما سمع دوي انفجارات في المكان.
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