موسكو تستدعي السفيرة الأمريكية بعد هجوم القرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لديها لين تريسي بشأن هجوم نفذته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بالقوة في عام 2014. وقالت الوزارة في بيان «خلال محادثة بوزارة الخارجية الروسية، مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، لين تريسي، التي تم استدعاؤها، تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالجريمة الدموية الجديدة لنظام كييف، التي رعتها وسلحتها واشنطن، والتي شنت هجوما صاروخيا استهدف السكان المدنيين في سيفاستوبول».

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