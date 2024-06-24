هل تغرق منطقة الشرق الأوسط في ظلام دامس؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع احتدام الحرب الكلامية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وتبادل التهديدات بتوجيه ضربات موجعة، يخشى الكثيرون أن تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى ظلام دامس، وقد نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مسؤول أمريكي مخاوفه من خطورة المرحلة الراهنة، محذرا من أن الحرب قد تشتعل دون إنذار مسبق.

وتحدثت الشبكة الأمريكية عن مخاوف من استخدام حزب الله أسلحة دقيقة في وقت متزامن في حال توسعت رقعة الصراع. وأعرب مسؤولون أمريكيون عن خشيتهم من عدم قدرة القبة الحديدية على التعامل مع صواريخ حزب الله.

كما نقلت (سي إن إن) عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بإمكانية شن حرب سريعة ضد حزب الله، وأن واشنطن حذرت من أن تداعيات خطوة كهذه ليست مضمونة.

مواجهة محتملة

يرى محللون أن التحذيرات الأمريكية تبدو منطقية في ضوء توقعات بأن تكون المواجهة، التي يرى كثيرون أنها حتمية بين إسرائيل وحزب الله، مختلفة تماما عن الحرب التي تخوضها تل أبيب في غزة، واضعين في الاعتبار قدرات حزب الله العسكرية، وما أعلنه أمينه العام حسن نصر الله عن تدعيم ترسانة الحزب بأسلحة جديدة، ولم يحدد نوعية الأسلحة الجديدة، إلا أنه قال إنها ستخرج في الميدان.

وترتكز قوة حزب الله عسكريا على الصواريخ، وتتراوح تقديرات ما يمتلكه من ترسانة صواريخ ما بين 40 ألفا و120 ألفا من مختلف الأنواع والمدى.

ويقول حزب الله إنه يمتلك صواريخ يمكنها ضرب جميع مناطق إسرائيل، كما يمتلك طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات والسفن.

عيش مستحيل

في سياق التحذير من تداعيات مواجهة غير محسوبة العواقب، جاءت تصريحات مسؤول تنفيذي في قطاع الكهرباء بإسرائيل من مغبة الانخراط في حرب مع حزب الله وتأكيداته على قدرة الأخير على إغراق إسرائيل في الظلام، قائلا إن نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء.

كما شدد في مؤتمر صحفي «لن نكون قادرين على ضمان الكهرباء، بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش هنا... لسنا مستعدين لحرب حقيقية». ويبدو أن هذه التصريحات لم ترق لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الذي علق عليها قائلا «إذا انقطعت الكهرباء في إسرائيل لساعات سينقطع التيار الكهربائي في لبنان لأشهر»، وأضاف «نعمل على تأمين منشآت استراتيجية للتزويد بالطاقة، وإسرائيل لن تغرق في الظلام».

قلق أمريكي

في الأثناء أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن قلقها حيال الوضع الراهن على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في ضوء عدد الصواريخ التي أطلقها الطرفان.

وقالت الوزارة إنها تتابع الموقف وتشعر بالقلق إزاء التوتر المتصاعد، معتبرة في الوقت نفسه أنه ما زال هناك مجال للتوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات بين الجانبين.

تطورات الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل:

حزب الله يعلن استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالمسيرات الانقضاضية.

إسرائيل تعتدي على بلدة ديركيفا الجنوبية.

بلدة الناقورة في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.

الاحتلال يقصف منطقة هورا الواقعة بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان.

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة الوزاني

في الجنوب.

اتساع الحرب

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل «قبرص دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي هو قبرص وقبرص هي الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن أي تهديد ضد إحدى دولنا الأعضاء هو تهديد ضد الاتحاد الأوروبي... يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبرص... سنواصل الوقوف إلى جانب قبرص وإظهار التضامن.

وفي غضون ذلك جاءت الزيارة الأولى لمنسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان جينين هينيس بلاسخارت لمقر قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان، حيث التقت رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو وتفقدت قوات اليونيفيل المنتشرة في المنطقة.

حالة ترقب

وسط حالة الترقب التي تهيمن على الأوضاع في المنطقة، يثار عدد من التساؤلات عن حدود الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل حال اندلعت حرب كبيرة بينها وبين حزب الله تتخطى المناوشات القائمة بين الجانبين منذ أكثر من 8 أشهر، لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والخلافات العميقة التي خرجت للعلن أخيرا بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تعليق واشنطن تسليم تل أبيب أسلحة وذخائر.

