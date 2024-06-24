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سجن أستاذ جامعي بتهمة التجسس لصالح روسيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة إستونية بسجن أستاذ جامعي سابق بجامعة تارتو، 6 سنوات و3 أشهر، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وخلصت محكمة في تالين إلى أن الأستاذ، وهو مواطن روسي، مذنب بتهمة التصرف لصالح جهاز استخبارات أجنبي أو بالنيابة عنه، ضد جمهورية إستونيا.

ووفقا للشرطة، كان الأستاذ الجامعي يتجسس لصالح مديرية الاستخبارات الروسية الرئيسية، وجمع معلومات عن سياسة الدفاع والأمن الداخلية للدولة المنتمية للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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