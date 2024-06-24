سجن أستاذ جامعي بتهمة التجسس لصالح روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة إستونية بسجن أستاذ جامعي سابق بجامعة تارتو، 6 سنوات و3 أشهر، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وخلصت محكمة في تالين إلى أن الأستاذ، وهو مواطن روسي، مذنب بتهمة التصرف لصالح جهاز استخبارات أجنبي أو بالنيابة عنه، ضد جمهورية إستونيا.

ووفقا للشرطة، كان الأستاذ الجامعي يتجسس لصالح مديرية الاستخبارات الروسية الرئيسية، وجمع معلومات عن سياسة الدفاع والأمن الداخلية للدولة المنتمية للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).