أمريكا تستعرض قوتها أمام كوريا الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس ثيودور روزفلت» إلى ميناء بحري في مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية، حسب ما ذكرت البحرية، في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والتي اكتسبت زخما مع تعميق التعاون العسكري مع روسيا. ودخلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية التابعة لمجموعة «كارير ستريك جروب 9» القاعدة البحرية في بوسان (320 كلم) جنوب شرق سول، في وقت مبكر أمس الأول، وانضمت إليها المدمرتان «يو إس إس هالسي» و»يو إس إس دانييل إينوي».

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