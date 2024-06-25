خفض العمولة 50%.. بنك CIB يرفع حدود المشتريات من الكريدت كارد خارج وداخل مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB إتاحة المزيد من المرونة على التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" داخل وخارج مصر، تضمنت زيادة حدود المشتريات داخل وخارج مصر، ورفع الحظر على البطاقات الحالية التي لم يمر عليها 6 أشهر، وخفض نسبة العمولة 50% من إجمالي المعاملة، من أول يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو 2024.

ووفق التقرير المحدث للانفاقات الدولية المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم، رفع بنك CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- حدود التعاملات الدولية للمشتريات خارج مصر من الـ"كريدت كارد" ما يعادل بين 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه من عملة الدولة المتواجد بها العميل بدلاy من 75 و200 ألف جنيه قبل القرار.



وقرر البنك رفع الحظر المحدد بـ6 أشهرعلى التعاملات الدولية للاصدارات الحالية لعملاء الـ"كريدت كارد" الذي تم تطبيقه في ديسمبر الماضي ليستطيع حامل كل بطاقة ائتمان استخدام نفس الحدود الدولية للمشتريات ليكون أول بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري في وقف هذا القيد.

وفي خطوة غير مسبوقة بالقطاع المصرفي، قرر البنك خفض رسوم العمولة على أسعار صرف العملات الأجنبية على كافة أنواع البطاقات بنسبة 50% لتكون 5% بدلا من 10% من إجمالي المعاملة مقابل تدبير عملة من رصيده بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل.

كما قرر البنك مضاعفة حدود المشتريات باستخدام بطاقات الكريدت كارد داخل مصر من خلال التسوق على مواقع أجنبية عبر الإنترنت لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه قبل القرار.

فيما أبقى البنك على حدود التعاملات وعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM خارج مصر دون تغيير.