بدائل الثانوية العامة.. تفاصيل وشروط الالتحاق بمدرسة الغزل والنسيج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدائل الثانوية العامة، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك للالتحاق بمدارس ما بعد المرحلة الإعدادية، تزامنا مع نجاح قطاع التعليم الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الأعوام الماضية.

مدرسة الغزل والنسيج، تعد ضمن المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الإعدادية.

تتميز مدرسة الغزل والنسيج بالعديد من المميزات أبرزها: التخصص في مجال الصناعة، ويتخرج الطلاب منها وهم يحملون خبرات ومهارات تؤهلهم في سوق العمل.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر أبرز المعلومات عن المدرسة والتخصصات المتواجدة بها وهي كالآتي:

- أولا أقسام المدرسة:

قسم الغزل، قسم النسيج، وقسم تريكو آلي، وقسم الملابس الجاهزة، وقسم طباعة وتجهيز المنسوجات، وقسم زخرفة وتنسيق وإعلان.

- ثانيا مميزات مدرسة الغزل والنسيج:

- فرص التدريب العملي في المصانع والشركات.

- حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال سنوات الدراسة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 500 جنيهًا.

- ثالثا الأوراق المطلوبة:

- أصل شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

-1 صورة من الشهادة الإعدادية.

- عدد 1 صورة شخصية حديثة للطالب.

- شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب.

- عدد 1 نسخة من الشهادة.

- نسخة من بطاقة ولي الأمر.

- استمارة التسجيل في المدرسة الثانوية.

اقرأ أيضا:

"تتلظى" تثير الجدل في الثانوية العامة.. رئيس مجمع اللغة العربية يوجه انتقادات و"التعليم" تتحرك

ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل التعليمية في الجيزة(مستند)