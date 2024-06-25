بلينكن يحضّ وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنّب التصعيد مع لبنان: لحل دبلوماسي يتيح للعائلات العودة لمنازلها

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تجنّب مزيد من التصعيد مع لبنان، وذلك خلال محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنّ بلينكن "شدّد على أهمية تجتّب مزيد من التصعيد للنزاع والتوصل إلى حلّ دبلوماسي يتيح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية العودة إلى منازلها".

ولفت الى ان بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.