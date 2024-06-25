موعد وشروط امتحانات الطلبة المحولين للمدرسة المصرية الدولية الرسمية في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
كشفت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، موعد امتحانات القبول للطلاب المحولين بالمدرسة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي.
وقالت المدرسة، إنه من المقرر عقد الامتحانات بداية من الثلاثاء 2 يوليو 2024، الساعة 9 صباحًا في مواد: "اللغة العربية -Math- English"، في المناهج التي تم دراستها في الصفوف الدراسية السابقة، وذلك لمن قام بتسليم المستندات بالمدرسة.
وحددت المدرسة تعليمات للمتقدمين بالمدرسة اتباع التعليمات الآتية:
- إحضار أدوات الكتابة المناسبة.
- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.
- مدة امتحان الصفين الأول، والثانى الابتدائى لمدة ساعة ونصف.
- مدة امتحان الصف الثالث، والرابع الابتدائى لمدة ساعتين.
- مدة امتحان الصف الخامس الابتدائى لمدة ساعتين ونصف.
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