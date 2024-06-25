أنباء عن استشهاد شقيقة هنية خلال قصف منزل بمخيم الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب ا)

ذكرت قناة "فلسطين اليوم" فى صفحتها على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "أن 13 شهيدا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية، سقطوا في قصف على منزل بمخيم الشاطئ غرب قطاع مدينة غزة".