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أنباء عن استشهاد شقيقة هنية خلال قصف منزل بمخيم الشاطئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب ا)

ذكرت قناة "فلسطين اليوم" فى صفحتها على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "أن 13 شهيدا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية، سقطوا في قصف على منزل بمخيم الشاطئ غرب قطاع مدينة غزة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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