54 ألفا و502 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

انتظم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في أداء امتحان الدور الأول، بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي نحو 54 ألفا و502 طالب وطالبة في الإسكندرية امتحانات اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية، ويتضمن الاختبار 31 سؤالا منها 29 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق، أن الأسئلة ستكون خالية من التعقيدات ولكن هناك جزئيات بسيطة لفرز مستويات الطلاب حيث إن هذه الجزئيات مخصصة للطلاب الفائقين أو المستويات المعرفية العليا ولكن أيضا توجد أسئلة تخاطب باقي المستويات المعرفية للطلاب، لافتة إلى أن هناك مواصفة للامتحان هذه المواصفة تحدد نواتج التعلم المطلوب قياسها فى كل مادة وتأتي الأسئلة وفقا لها.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الطلاب يؤدون الامتحانات أمام 140 لجنة بالإدارات التعليمية التسع، مشيرًا إلى تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على الامتحانات منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأضاف أبو زيد، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 54 ألف و502 طالبًا وطالبة بواقع 17 ألف و455 طالبًا بالشعبة الأدبية و24 ألف و280 طالبًا بشعبة العلوم و10 آلاف و565 طالبًا بشعبة الرياضيات و2202 طالبًا للدولي.