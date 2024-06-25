غانتس لوزيرة خارجية ألمانيا: الابتعاد عن الحل السياسي مع حزب الله يقرب اللجوء للحل العسكري

كشفت صحيفة "معاريف" أن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أكد لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور إسرائيل أن الابتعاد عن الحل السياسي مع حزب الله يقرب اللجوء إلى الحل العسكري.
وقال غانتس لوزيرة الخارجية الألمانية إن هناك "ضرورة لمواصلة الضغط على إيران ووكلائها لكبح العدوان الإقليمي".
وتزور أنالينا بيربوك إسرائيل قبل أن تتوجه في وقت لاحق إلى لبنان في زيارة رسمية.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
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