غالانت لبلينكن: يجب حل الخلافات بيننا بسرعة ووقوفكم إلى جانبنا يؤثر على سلوك عدونا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، أن "يجب حل الخلافات بيننا بسرعة ووقوفكم إلى جانبنا يؤثر على سلوك عدونا".

وفي وقت سابق، وعد غالانت الاسرى في غزة، وحث على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات.

والتقى وزير الدفاع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى، ثم أجرى محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

واوضح غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته، "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الاسرى، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم". وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

واكد إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي تقوده واشنطن منذ سنوات عديدة، مهم للغاية". وقال إنه إلى جانب الجيش الإسرائيلي، فإن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني".