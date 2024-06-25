منصوري: حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهو يعتبر المحرك الاساسي للنمو

أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، في كلمة له خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان، الى انه "منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها".
ولفت منصوري الى انه "حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهذا القطاع يعتبر المحرك الاساسي للنمو"، مؤكدا انه "يجب العمل على انجاز القوانين الاصلاحية وحل قضية المودعين".
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