مديرية أمن الدولة أخلت بلدة كفردلاقوس في زغرتا من النازحين السوريين

توجّهت دوريّات من أمن الدولة إلى بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا، بعد الإنذارات بالإخلاء التي كانت قد وجّهتها مديريّة أمن الدولة في الشمال إلى النازحين السوريّين القاطنين في البلدة، حيث قامت بتنفيذ عمليّات الإخلاء.

وسُجّلت بعض الحالات الإعتراضيّة من قبل النازحين الذين رفضوا الخروج من المنازل والخيم التي يشغلونها، إلّا أن عناصر أمن الدولة قاموا بتنفيذ القرار ضمن الإطار القانونيّ، وتمّ ختم 70 مسكناً بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل ومنع الدخول إليهما بناءً على إشارة القضاء.