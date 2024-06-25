الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، موسكو (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا الاتحادية، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

كما دانت دولة الإمارات خطاب الكراهية والعنصرية، والذي يؤدي إلى انتشار النزاعات وتفاقمها، مشددة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الهجمات التي استهدفت أول أمس، كنائس أرثوذكسية وكنيساً يهودياً، أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وجرح 26 آخرين.

وكان مهاجمون قد اقتحموا بأسلحة آلية كنيساً وكنيسة في مدينة ديربنت القديمة وأضرموا النيران داخل الكنيسة وقتلوا القس نيكولاي كوتيلنيكوف البالغ من العمر 66 عاماً. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إنّ عملية مكافحة الإرهاب التي نُفّذت في المنطقة انتهت صباح أمس وتمّت تصفية 5 مهاجمين.

وتأتي سلسلة الهجمات بعد ثلاثة أشهر من الهجوم على قاعة «كروكوس سيتي هول» في ضواحي موسكو الذي تبنّاه تنظيم «داعش» وأسفر عن مقتل 145 شخصاً.

وفي مدينة محج قلعة المطلة على بحر قزوين، أطلق مسلحون النار على مقر لشرطة المرور وهاجموا كنيسة. واندلعت معارك بالأسلحة النارية في محيط كاتدرائية في محج قلعة، حيث تردد دوي إطلاق نار كثيف، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «لقد تغيّرت روسيا، وتوطّد المجتمع، ومثل هذه المظاهر الإرهابية لا تحظى بدعم المجتمع، سواء في روسيا أو في داغستان».

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب التي فتحت تحقيقاً في «أعمال إرهابية»، إنّ الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيساً يهودياً ونقطة تفتيش للشرطة. وأكدت السلطات الصحية في داغستان أن هذه الهجمات التي نفذت في العاصمة الإقليمية «محج قلعة» وفي مدينة ديربنت خلفت 20 قتيلاً و26 جريحاً، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون.

وفي هذا السياق، أفاد المحقّقون بأنّ من بين القتلى 15 عنصراً من القوى الأمنية على الأقل فضلاً عن مدنيين.

وزار رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، أمس، الكنيس الذي استُهدف بالهجمات في ديربنت.

وفي مقطع فيديو نشره مكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤيته وهو يسير داخل المبنى حيث لا تزال آثار الدماء واضحة على الأرض.

وقال ميليكوف عبر تلغرام: «نعرف مَن وراء هذه الهجمات الإرهابية والهدف الذي يسعون إليه»، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأضاف «الحرب تدخل منازلنا أيضاً. نشعر بذلك، ولكن اليوم نواجهها».

وفي سياق متصل، أطلق مسلّحون النار أول أمس، على مركبة تقلّ عناصر شرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهم في قرية سيرغوكالا الواقعة بين محج قلعة وديربنت، وفق وزارة الداخلية المحلية.

ولم تحدّد السلطات ما إذا كان هؤلاء الأفراد هم أنفسهم الذين نفّذوا هجمات محج قلعة وديربنت أم لا.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية في داغستان حداداً لمدّة ثلاثة أيام من الاثنين إلى الأربعاء.