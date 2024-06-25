وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الصيني، رئيس هيئة تطوير المعدات والتجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية الفريق الأول شو شيويه تشيانغ، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية الفريق جينغ جيان فنغ، ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية اللواء لي بين، وعدد من كبار المسؤولين.
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