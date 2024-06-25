شكرا لقرائتكم خبر عن 27 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بالبرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 27 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.

فتنظر اللجنة خلال اجتماعها :

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف حاتم، بشأن إقامة قصر ثقافة النائب المرحوم طلعت القواس، محل جمعية طلعت القواس للتكافل الاجتماعي والثقافي والتنمية الكائنة بحي عابدين – محافظة القاهرة.

الأقتراحات برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن:

الأول: بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي لباقي القرى البحرية لمركز أسيوط- محافظة أسيوط.

الثاني: بشأن توفير الاعتماد المالي لاستكمال مشاريع الصرف الصحي لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

الثالث : بشأن زيادة اعتماد المبالغ المالية لصرف باقي مستحقات قضايا الجهود الغير عادية للعاملين بالتربية والتعليم- محافظة أسيوط.

الرابع : بشأن تنفيذ الأحكام الحاصلين عليها أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة أسيوط بخصوص صرف مستحقاتهم من حافز الجودة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز طلخا- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تقنين أراضي واضعي اليد في محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الاستفادة من الأرض الفضاء التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة أم بيومي- مدينة (شبرا الخيمة أول) - محافظة القليوبية للاستفادة منها في إنشاء مركز شباب.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن توفير مترجم إشارة لذوى الاحتياجات الخاصة في جميع الجهات الحكومية وتدريب الموظفين في الجهات الحكومية على لغة الإشارة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بقرية المطيعة- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجوى خلف، بشأن إنشاء مجمع خدمات تأهيلية لذوى الإعاقة بكفر بولين بمركز كوم حمادة- محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عمل وحدة مركزية للجمعيات الأهلية الموجودة بمحافظة البحر الأحمر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء إدارة التضامن الاجتماعي - بمركز أبو تشت - محافظة قنا.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن إيجاد الحلول لأزمة رغيف الخبز بمدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن:

الأول: بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة القوصية - محافظة أسيوط والصادر بشأنها قرار من وزير الزراعة لإنشاء مجمع مدارس تجريبية عليها.

الثاني: بشأن إيجاد حلول للازدحام الشديد والاختناقات المرورية بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء مدرسة قرية قصر حيدر التابعة لمركز ديروط- محافظة أسيوط على قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض مزرعة شلقان التابعة لكلية الزراعة- جامعة عين شمس.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الاستفادة من الأرض الفضاء أملاك الدولة غير المستغلة والتابعة للجمعية الزراعية بدائرة حي غرب مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، في إنشاء مجمع مدارس.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن وجود مدارس متخصصة للتعامل مع أصحاب مرض المهق (أعداء الشمس) باعتبارهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن صدور قرار التخصيص الخاص بأرض مدرسة نجع العرب القبلي الابتدائية بناحية العزيزات- مركز المراغة- محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إنشاء جناح جديد داخل مدرسة الشهيد أحمد غريب الابتدائية بقرية ميت عافية شبين الكوم- محافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد السميع الشامي، بشأن استغلال قطعة أرض في منطقة الوزارية بمدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في إنشاء مجمع مدارس.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة آيات الحداد، بشأن:

الأول: إضافة حصة داخل جدول اليوم الدراسي لجميع الطلاب يقوم بتدريسها طبيب نفسي أو أخصائي علم اجتماع.

الثاني: زراعة أشجار الباولونيا في الطرق الصحراوية.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة ريهام عبد النبي، بشأن:

الأول: إنشاء أقسام جديدة داخل مدرسة كلح الجبل بمركز ادفو- محافظة أسوان- مثل أقسام (الكهرباء- الطاقة الشمسية- الحاسب الآلي- الإلكترونيات).

الثاني: تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة مركز ادفو- محافظة أسوان، لإنشاء قصر ثقافة.