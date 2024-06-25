شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة للنواب حول استمرار انقطاع التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

استهلت مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة المنعقدة اليوم، بنظر عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية.

واستنكرت النائبة إيرين سعيد، انقطاع التيار الكهربائي عن المصريين لمدة 3 ساعات، واستمرار اللجوء إلي حلول زيادة فترة الانقطاع دون وجود خطط بديلة من جانب الحكومة.

وأكدت "سعيد" دعم الدولة المصرية من جانب كافة المواطنين، إلا أن عدم وجود خطة بديلة لحل مشكلة الكهربائي أمر غير مقبول، مطالبة بخطة عاجلة وفورية، بقولها: " نقدر أن الأمر لن يحل في يوم وليله، لكن لابد من خطة بديله عاجلة من الحكومة وليس زيادة الساعات".

وشددت إيرين سعيد علي ضرورة الإلتزام بمده الانقطاع المحددة سلفا، لاسيما ووجود امتحانات ثانوية عامة ويحتاج الطلاب إلي الانترنت لاسيما في ظل الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة أيضا إلي وجود تأثير الحرارة مما يؤدي إلي الوفيات.

ونوهت البرلمانية، إلي ضرورة مراعاة المحافظات الأكثر تضررا بتسجيل أعلي معدلات درجات حرارة، مثل محافظتي الاقصر وأسوان، مشددة علي أهمية مراعاة الظروف المناخية في قرارات الانقطاع.