شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، إنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى شهدت إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول انقطاع التيار الكهربائى، والتى انتقدوا فيها الحكومة وطالبوها بإيجاد خطة بديلة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، نحن متقبلين كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدرا بيانين أن كميات الغاز كانت محددة، لكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر مضيفا: "هناك اجتماع بعد ساعة من الآن مع رئيس الوزراء لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز وتوفيرها وسيتم تدبيرها اليوم لكى تعمل المحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الاحمال بقدر الأحمال".