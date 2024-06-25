شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: بحث أزمة الحجاج والإجراءات تجاه الشركات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع لجنة لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس، والمقرر عقده اليوم لمناقشة المشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة، للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التى تسببت فى هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.

ووجه جبالى حديثه لأعضاء مجلس النواب:" وعلى من يرغب من النواب حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى للمشاركة فى الاجتماع فليتفضل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.