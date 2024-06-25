خامنئي: الأصلح لتولي الرئاسة الإيرانية هو من لديه اعتقاد راسخ بأسس الثورة الإسلامية

دعا المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، إلى المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الشخص الأصلح، موضحا أن "الشخص الأصلح هو الذي لديه اعتقاد راسخ بأسس الثورة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "على الرئيس أن يستفيد من المسؤولين الأكفاء".
وفي كلمة له في "حسينية الإمام الخميني" في طهران بمناسبة عيد الغدير بحضور حشد من الشعب الإيراني، شدد خامنئي على "أننا نصرّ على المشاركة المرتفعة في الانتخابات وأهم أثر للمشاركة العالية هو رِفعة الجمهورية الإسلامية".
وأوضح أن "بعض السياسيين في بلادنا يتصورون بأنهم يجب أن يتعلّقوا بللقوى الكبرى والأمر ليس كذلك"، مشددا على أن "الشعب الإيراني لن يسمح بأن يقرر الآخرون مصيره".
وأشار إلى أن "قوة إيران ليست فقط بالصواريخ وإنما أيضا بوجود الشعب في الانتخابات"، لافتا إلى أن "الجمهورية الاسلامية اثبتت بأنها من دون الاتكال على الاجانب والاعداء فإنها تتمكن من التقدم".
وأكد خامنئي أن "الشخص الذي يخفق قلبه لأميركا هو شخص لن يستطيع إدارة البلاد بشكل جيد".
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