أكسيوس: مسؤولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن أن نتانياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي.

وأشار الموقع الى ان "الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل إذا استمر الوضع على الحدود في التصاعد".

كما نقل "أكسيوس" عن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين تأكيده ان "حزب الله بحاجة إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات".