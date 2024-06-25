المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإلزامية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلزامية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي وقطع ميزانيات المؤسسات التابعة لهم.

وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية، تم اتخاذ القرار بالإجماع، وأي مدرسة دينية حريدية لا تجبر طلابها على الخدمة في الجيش سيتم قطع ميزانياتها.

وفي أول تعليق، وصف زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمانالقرار بـ"المنصف"للجمهور الإسرائيلي.

كما وصفت القناة 12 العبرية قرار المحكمة العليا بشأن إلزامية تجنيد الحريديم بـ"التاريخي".