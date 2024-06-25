الأمم المتحدة رحّبت بإطلاق سراح جوليان أسانج من المعتقل في بريطانيا

رحّبت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، بإطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من المعتقل في بريطانيا.

ولفتت مع ذلك إلى أن صفقة الإقرار بالذنب النهائية ما زالت بانتظار إقرارها، مضيفة "كما سبق ونوهنا، أثارت هذه القضية مجموعة من المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان".

وكان قد أعلن موقع ويكيليكس أنّ مؤسّسه "جوليان أسانج حرّ" وقد غادر عصر الإثنين بريطانيا حيث كان مسجوناً منذ خمس سنوات في سجن مشدّد الحراسة، بعد ان انتشرت وثائق قصائية أشارت إلى أن القضاء الأميركي أبرم اتّفاقاً مع المواطن الأسترالي للاعتراف بذنبه مقابل إخلاء سبيله.

وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً في سجن مشدّد الحراسة في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها"، وذلك لدى مثوله الأربعاء أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال ويكيليكس إنّ أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الإثنين من سجن بيلمارش وإنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر على بريطانيا.

ويُلاحق أسانج بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأميركية.

ومن المقرّر أن يمثل مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء في أمام المحكمة، بحسب الوثائق القضائية التي نُشرت ليل الإثنين-الثلاثاء.