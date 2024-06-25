"رويترز": ترامب تسلّم خطة تتضمن وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة حال فوزه بالرئاسة ما لم تُجري محادثات سلام

كشفت وكالة "رويترز" أن اثنَين من كبار مستشاري المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قدما له خطة لإنهاء الحرب في ‎أوكرانيا، في حال فوزه في الانتخابات، تتضمن إخبار أوكرانيا بأنها لن تحصل على المزيد من الأسلحة الأميركية إلا إذا دخلت في محادثات السلام مع روسيا.

وسبق وتعهد ترامب بأنه في حال فوزه في الانتخابات سينهي نزاع أوكرانيا بشكل فوري، وقبل تنصيبه رسميا وتسلّمه مقاليد السلطة.

كما ندد بسياسات الرئيس الأميركي جو بايدن على اعتبار أنها قد تجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

ومن المقرر أن يجري بايدن وترامب مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 تموز والثانية في 10 أيلول.