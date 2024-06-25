مصطفى حمدان: ليس بالكلام والنوايا الخبيثة نستعيد لبنان الوطن إنما بقلّة الكلام ودقته

اشار العميد مصطفى حمدان، الى ان "ليس بالكلام، والنوايا الخبيثة، والتصاريح الشعبوية والطائفية نستعيد لبنان الوطن، والكرامة الوطنية والسيادة، والاستقلال الحقيقي، إنما بقلّة الكلام ودقته، والدعوة الصادقة للحمة الوطنية، ونبذ الطائفية السياسية والاجتماعية، وبناء المؤسسات الفاعلة، ومحاربة الفاسدين والمفسدين المذهبيين، والولاء المطلق للوطن كيان نهائي لكل أبنائه".

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