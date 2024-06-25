اكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، "رفضها حملة التخوين والتهديد التي تعرض لها الصحافي، عضو مجلس النقابة السابق الزميل يوسف دياب على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حديث أدلى به إلى إحدى الفضائيات العربية، وجرى اجتزاؤه لتبرير الاستهداف غير المبرر ضده".
ودعت إلى" إحترام حرية الرأي والى أن يكون اي نقاش حول اي موقف يدلي به صحافي قولا او كتابة نقاشا ديموقراطيا موضوعيا، بعيدا من اي تخوين وتهديد".
واذ اعلنت النقابة "تضامنها الكامل مع الزميل دياب، مثنية على "قراره بوضع الأمر في عهدة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحررين رفضت حملة تخوين يوسف دياب: لإحترام حرية الرأي والنقاش الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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