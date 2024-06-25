"النشرة": الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت لأكثرة من مرة في الجنوب

افاد مراسل "النشرة"، عن ان "دوي الانفجارات التي سمعت قبل بعض الوقت في مناطق عدة في الجنوب اللبناني ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت لأكثرة من مرة".

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