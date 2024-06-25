بينهم شقيقته.. استشهاد 10 من أقارب إسماعيل هنية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، أن 10 أشخاص من أقارب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة هنية في مخيم الشاطئ، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم شقيقة هنية.

يشار إلى أن إسماعيل هنية، المقيم في قطر، فقد 3 من أبنائه و3 من أحفاده، في غارة إسرائيلية سابقة على قطاع غزة، نفذها الطيران الإسرائيلي في أبريل الماضي.