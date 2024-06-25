تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين. وتؤكد الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة بداغستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.