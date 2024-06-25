وزير الدفاع الصيني يستقبل وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الفريق الأول دونغ جون، في بكين اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار زيارة وزير الدفاع الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وفور وصول وزير الدفاع لمقر الاستقبال، أُجريت له مراسم استقبال رسمية، صافح فيها وزير الدفاع أعضاء الوفد الصيني، فيما صافح وزير الدفاع الصيني أعضاء الوفد السعودي، وعُزف خلالها السلام الوطني للبلدين ثم استُعرض حرس الشرف.

بعد ذلك، عقد وزير الدفاع ووزير الدفاع الصيني جلسة مباحثات رسمية، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الصينية، وسُبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بكين العميد البحري الركن سالم بن صالح المالكي.

فيما حضره من الجانب الصيني، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية الفريق جينغ جيان فنغ، ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية اللواء لي بين، وعدد من كبار المسؤولين.