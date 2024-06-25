وزير الصحة يناقش تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمناقشة تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الوضع الحالي للمستشفى والوصف الوظيفي لها وما تقدمه من خدمات وتخصصات طبية ومعدل الترددات اليومية، لافتًا إلى أنها تقدم خدماتها لحوالي 9 آلاف مواطن من سكان مدينة مرسى علم.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة لتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم لدراسة معوقات التشغيل ووضع خطة متكاملة لتطوير المستشفى والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفائتها، فضلًا عن توجيهه بتطوير الوحدة الصحية بالمدينة.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة متكاملة لزيادة التخصصات الطبية بالمستشفى، لتخصصات بالمستشفى، بما يضمن توفير الخدمات الطبية اللازمة ذات جودة وكفاءة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزير وجه بإرسال قوافل طبية تضم كافة التخصصات الطبية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الحمر، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى لحين الانتهاء من تطويرها ورفع كفائتها.