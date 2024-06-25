يمكن رؤيته من مصر.. كويكب لامع يمر قريبا من الأرض يوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد سماء العالم يوم السبت المقبل في تمام الساعة 01:41 ظهرا بتوقيت جرينتش، حدثا فلكيا نادرا لا يتكرر إلى كل 12 عاما، عندما يمر الكويكب (2024 MK) على مقربة كبيرة من الأرض، وتحديدا على مسافة 295 ألف كيلومتر من كوكبنا ما يمثل ثلثي بعد القمر عن الأرض.

اكتشف الكويكب يوم 16 يونيو الحالي، ويبلغ قطره 187 مترا وهو مصنف من فئة الكويكبات محتملة الخطورة.

وحسب تقارير علمية، فإن الكويكب سيكون لامعا جدا عند اقترابه من الأرض ويمكن رؤيته باستخدام منظار بسيط، إذا عرف موقعه في السماء، وستكون سرعة الكويكب أثناء مروره، حوالي 34 ألف كيلومتر في الساعة وستكون سرعته الظاهرية في السماء بمقدار 6.5 درجة في الساعة الواحدة، وهذا رقم كبير جدا، لأنه يعادل 13 ضعف سرعة القمر في السماء.

وفي يوم 29 يونيو، وبسبب سرعته الكبيرة، فإن الكويكب سيقطع العديد من المجموعات النجمية، أثناء حركته في السماء، ليبدأ اليوم وهو في مجموعة الأرنب ثم ينتقل إلى مجموعة مربع النجار، ثم برج العقرب، ثم برج القوس، ثم مجموعة العقاب، ثم برج الدلو، ثم مجموعة الدولفين، ثم مجموعة قطعة الفرس.

وبالنسبة للمنطقة العربية فإن مرور الكويكب سيحدث نهارا، ومع حلول الظلام سيمر شرق العالم العربي.