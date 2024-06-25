في مستوى الطالب المتوسط.. سعادة طلاب الثانوية في سوهاج بامتحان اللغة الأجنبية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعرب طلاب الثانوية العامة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عن سهولة أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية"، مضيفين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وارتسمت البهجة وظهرت علامات الفرح على وجوه الطلاب عقب خروجهم من اللجان، وبدأ الطلاب الخروج من اللجان قبل انتهاء وقت الامتحان بحوالي 15 دقيقة، مشيرين إلى أن الوقت كان كافي للإجابة على جميع أسئلة، متمنين أن تكون امتحانات باقي المواد في سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بسوهاج 27 ألفا و500، ويؤدون الامتحانات أمام 74 لجنة على مستوى المحافظة.