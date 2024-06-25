أكبر غرامة في التاريخ.. آبل تنتظر عقوبة الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - فتحت المفوضية الأوروبية الباب، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأمريكية معتبرة بشكل مبدئي، أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".

ويعد هذا أول تطبيق لقواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية.

وإذا تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20% في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي، ما يعني أن آبل حال إدانتها قد تضطر إلى دفع نحو 38 مليار دولار، وهي أكبر غرامة في التاريخ.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية "يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء" حسب المفوضية.

وترى بروكسل أن آبل لا تطبق هذه السياسة، بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

وسبق أن فرضت المفوضية على آبل، غرامة قدرها 1.8 مليار يورو في مطلع مارس بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.