شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بمجلس النواب: "30 يونيو" ثورة شعب على نظام فاشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال "رضوان" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء :" 30 يونيو ثورة شعب على نظام فاشى"

وبشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، أعلن طارق رضوان موافقته علي مشروع القانون، مشيرا إلي مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.