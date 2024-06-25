شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني فى كل شبر بمصر.. حمل الخير لكل محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فارقًا كبيرًا في محافظات مصر، فقد نجح من خلال الكثير من المبادرات التى أطلقها على مدار العامين الماضيين، من زيارة كافة محافظات الجمهورية.

وترك التحالف الوطني بصمة في كل شبر بالريف المصري والصعيد على حد سواء، فلم يترك قرية أو نجع إلا وقدم له الدعم والمساندة، ونجح في تقديم الكثير من المبادرات الهامة لتحسين مستوى المعيشة فى محافظات مصر.

ومن اهم تلك المبادرات جاءت مبادرة إعمار وتأهيل وتأثيث المنازل تحت مظلة التحالف الوطني لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ومن بينها تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن أهم هذه المبادرات ايضا كانت مبادرة الـ3 آلاف كرتونة لتوزيعها شهريا على 3 آلاف أسرة فى محافظات الجمهورية، التى أطلقتها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 7 محافظات وهى القاهرة والدقهلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية، على أن يتم توزيع الكرتونة التي تضم سلع غذائية ودواجن بشكل شهري على كل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة عام.



