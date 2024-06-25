شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" عن تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو كهربائى: يختصر الرحلة فى 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، استعرض النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بتفاصيل الاتفاق مشيراً إلي أنه يهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).

ولفت "الضبع" إلي أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.

ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلي أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوي الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلي 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مده الرحلة من 50 دقيقة إلي 25 دقيقة.