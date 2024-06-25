شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التغيرات المناخية سبب رئيسى فى انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن أزمة التغيرات المناخية التي يواجهها العالم السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة تسعى إلى حل أزمة انقطاع الكهرباء من خلال توفير الطاقة، ووضع حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والخروج من هذه الأزمة العالمية بتوفير الطاقة والاتجاه إلى مشروعات الطاقة النظيفة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن التغيرات المناخية تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، حيث تتفاقم التحديات المرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتقلبات الطقس والظواهر الطبيعية المتزايدة.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن هذه الظروف تتطلب منا جميعًا أن نعمل بتعاون وثيق للبحث عن حلول مستدامة وفعالة لتأمين الطاقة الكافية والمستدامة للمستقبل.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تلتزم بتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.

وأشادت النائبة منال نصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتكثيف الجهود لإنهاء أزمة الكهرباء لإنهاء معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن العالم أجمع يعاني من أزمة الطاقة وارتفاع أسعار تكلفتها التي تزيد في الشتاء.