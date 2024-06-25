شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ارتفاع درجات الحرارة سبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق يشكل تحديات كبيرة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي نواجهها اليوم.

وأوضح الخبيري، أن هذه التغيرات المناخية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لتحسين إدارة واستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة، ولتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل بجدية لمواجهة كل التحديات التي تعرض استقرار الطاقة، وتعمل بلا كلل على تحسين البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز القدرات الإنتاجية لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام ومستقر.



وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة، لتعزيز استدامة مستقبل الطاقة.



وتابع عضو مجلس النواب، أن تعزيز الموارد الذاتية يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى، لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة وهيبتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، خاصة وأن مصر غنية بالموارد.



ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من خلال خطة واستراتيجية لمواجهة الأزمة من خلال التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء لزيادة إنتاج الدولة من الكهرباء المعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لإنهاء خطة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بمجرد زوال تلك الأسباب وزيادة إنتاج الكهرباء.