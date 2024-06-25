بدأ رؤساء الطوائف والكتل النيابية المشاركة في اللقاء الذي دعا اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالتقاطر الى بكركي، للاجتماع الى امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو يارولين، وقد وصل حتى الساعة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، كاثوليكوس الأرمن الارثوذوكس آرام الاول كيشيشيان، بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل بيدروس الحادي والعشرون، رئيس المجلس العلوي الشيخ علي قدور، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس" تيار المرده" سليمان فرنجيه، النائب بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول الوفود والشخصيات المشاركة في لقاء بكركي مع بارولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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