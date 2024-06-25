العبسي خلال مؤتمر أكاديمي: التفكير العلمي هو الاساس للبناء وللحقيقة

افتتح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوسف العبسي مؤتمرا أكاديميا تحت عنوان كنيسة الروم الكاثوليك- الوحدة مع روما وآفاق جديدة.

أشار البطريرك العبسي في كلمة الافتتاح الى أن هذا الموضوع بعناوينه يغطي تقريبا جميع المجالات من التاريخ الى علم الكنيسة مرورا باللاهوت والحركة المسكونية والمجامع والليتورجيا والرعوية.

وأشار الى ان "التفكير العلمي هو الاساس للبناء وللحقيقة. اننا نتأرجح اليوم بين الشرق اليوناني والغرب اللاتيني. وبين هذين المحورين نحن مدعوين لتطوير اصالتنا التي تنبع من العالم الاسلامي الذي نعيش فيه. ان الاستمرارية الدائمة في التفكير والبحث العلمي تفرض نفسها ولتكن هذه الندوة نقطة انطلاق لتفكير وبحث اكاديمي أنطاكي متجدد. وليكن هذا التفكير مشبع بالصلاة والتأمل لان الروح واحد في صلاتنا وتفكيرنا".