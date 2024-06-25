وصول بارولين الى بكركي للمشاركة في اللقاء مع روساء الطوائف والكتل النيابية

وصل امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين يرافقه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، الى بكركي، حيث سيبدأ اللقاء مع روساء الطوائف والكتل النيابية.

وكان قد بدأ رؤساء الطوائف والكتل النيابية المشاركة في اللقاء الذي دعا اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالتقاطر الى بكركي، للاجتماع الى امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو يارولين، وقد وصل حتى الساعة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، كاثوليكوس الأرمن الارثوذوكس آرام الاول كيشيشيان، بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل بيدروس الحادي والعشرون، رئيس المجلس العلوي الشيخ علي قدور، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس" تيار المرده" سليمان فرنجيه، النائب بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع.