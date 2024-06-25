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عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، اخر التطورات السياسية، اضافة إلى مستجدات الوضع في الجنوب.
كما استقبل ميقاتي سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز، وعرض معه العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.
في هذا السياق، عرض ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، الوضع الامني في البلاد ونتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية.
وبحث مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الأوضاع الامنية في البلاد. كما اطلع البيسري، ميقاتي، على نتائج زيارته الى سوريا امس واللقاءات التي عقدها لبحث موضوع عودة النازحين السوريين.
في سياق منفصل، استقبل ميقاتي النائب البطريركي على نيابتي الجبة وبشري- زغرتا المارونيتين المطران جوزيف نفاع على رأس وفد من اللجنة المسؤولة عن تطويب البطريرك أسطفان الدويهي.
واشار المطران نفاع، بعد اللقاء الى اننا "نقلنا لميقاتي دعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن رعية اهدن زغرتا ومن اللجنة المسؤولة عن تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، للمشاركة في حفل التطويب في الثاني من آب المقبل في بكركي، وكانت فرحتنا كبيرة بتأكيد ميقاتي مشاركته في المناسبة. وقد اعرب عن امله في أن يحمل التطويب بركة للبنان واللبنانيين، كما ان هذا الاحتفال سيكون مناسبة لمشاركة المغتربين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى قائد الجيش وعرض مع جونسون اخر التطورات السياسية وبحث مع البيسري في الوضع الامني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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