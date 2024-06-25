رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية لقاء رؤساء الطوائف والكتل النيابية مع امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بكركي، بالمشاركين، وأشار إلى اته "إجتماع العائلة اللبنانية للحوار وليسمع كل واحد الآخر، خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي نعيشها"، متمنيا أن تكون "زيارة أمين سر الفاتيكان مناسبة لحلول السلام وإنهاء الحرب".
وأكد أن "الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه ونحن أبناء الامل والرجاء".
كما ألقى بارولين كلمة تمنى فيها "الوصول إلى حلول للبنان ولشعبه الذي يعاني".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي في اجتماع بكركي مع بارولين: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه ونحن أبناء الامل والرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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