أعلن وزير الخارجية الفلبيني انريكي مانالو أنه ينوي إجراء حوار مع الصين حول الاشتباك العنيف الذي وقع الاسبوع الماضي بين خفر السواحل الصيني والبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح مانالو أمام مجلس الشيوخ أن بلاده تأمل بعقد اجتماع ثنائي في مطلع تموز "للبحث في الحوادث الأخيرة خصوصا".
وأضاف "لطالما اعتقدنا بأولوية الحوار ويجب تفضيل الدبلوماسية حتى ازاء الحوادث الخطرة، وإن كنت اعتبر ذلك تحدياً أيضاً".
وأشار الوزير إلى أن البلدين شكلا مجموعة عمل الاسبوع الماضي.
والاثنين، هاجم بحّارة من خفر السواحل الصيني، سفينة فلبينية تقوم بمهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في جزيرة سكند توماس المرجانية في بحر الصين الجنوبي.
وكان قد أعلن الجيش الفلبيني، أنّ خفر السواحل الصيني صعد إلى سفن تابعة للبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، وصادر أسلحة كانت على متنها، في مواجهة أدّت إلى إصابة بحّار بجروح خطرة.
وتقع جزيرة سيكند توماس على مسافة حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيلبينية وأكثر من الف كيلومتر عن هاينان، أقرب جزيرة صينية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الفلبين أكدت عزمها اجراء حوار مع الصين بعد الاشتباك الأخير في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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