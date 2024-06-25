البيت الأبيض: الإسرائيليون أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى

اعلن البيت الأبيض، في بيان ان الاسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى، مؤكدا ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية".

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